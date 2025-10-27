Средний размер лимитов по кредитным картам в Удмуртии составил 80 тысяч рублей

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Удмуртии составил 79,5 тыс. руб. в сентябре, что на 18,2% ниже показателя августа. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом, по России средний размер лимитов по новым кредитным картам в сентябре составил 84,6 тыс. руб., что на 19,3% ниже по сравнению с августом. Это падение связано с введением периода охлаждения для необеспеченных кредитов, что заставляет банки и заемщиков более строго подходить к установлению лимитов.

Напомним, в Удмуртии в сентябре было выдано 12,6 тыс. новых кредитных карт, что на 5,3% меньше по сравнению с августом.

Анастасия Лопатина