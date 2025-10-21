Выдача кредитных карт в Удмуртии упала на 5,3% в сентябре

В Удмуртии в сентябре было выдано 12,6 тыс. новых кредитных карт, что на 5,3% меньше по сравнению с августом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это снижение отражает общую тенденцию, наблюдаемую в России, где количество новых кредитных карт в сентябре сократилось на 8,9% до 1,23 млн ед. За год показатель снизился на 36,5%.

Эксперты связывают эти изменения с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и низким аппетитом банков к риску. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.

Напомним, в сентябре в Удмуртии было установлено 10,2 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. Из этого числа 8,8 тыс. самозапретов было оформлено через портал «Госуслуги», а 1,4 тыс. — в многофункциональных центрах (МФЦ).

Анастасия Лопатина