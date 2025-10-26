Глава ульяновского минспорта призвал разобраться с дракой перед футбольным матчем между «Соколом» и «Волгой»

Исполняющий обязанности министра спорта Ульяновской области Евгений Юденков озвучил свою позицию по поводу массовой драки, произошедшей перед футбольным матчем между клубами «Сокол» и «Волга» в Саратове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Мы на связи с руководством клуба. Наши болельщики направлялись на матч в Саратов. На подъезде к городу им преградили дорогу несколько машин, неизвестные спровоцировали потасовку»,— рассказал глава ведомства.

Драка произошла в субботу, 25 октября, на федеральной трассе Р-228 перед матчем между клубами «Волга» и «Сокол», в котором ульяновская команда проиграла хозяевам со счетом 1:0. После инцидента полиция задержала более 30 человек.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 264 УК РФ). Также решается вопрос с возбуждением еще одного дела — о создании помех движению транспорта (ст. 264 УК РФ). Виновным грозит до семи лет лишения свободы за преступление, если оно было совершено в состоянии опьянения или его совершило лицо без прав на вождение.

Евгений Юденков высказал уверенность, что «виновные понесут наказание». По словам чиновника, региональное министерство спорта «осуждает любое недостойное поведение как среди спортсменов, так и среди болельщиков», но «окончательные выводы в этой ситуации можно будет сделать только по результатам работы правоохранителей».

Георгий Портнов