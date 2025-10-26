В Саратове 30 ульяновских фанатов подрались и заблокировали федеральную трассу

Полиция задержала более 30 человек после драки футбольных фанатов на трассе в Саратове. Она произошла после выездного матча между ФК «Волга» из Ульяновска и местным «Соколом». Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в субботу, 25 октября. Фанаты подрались на автодороге Р-228. Инцидент попал на видео.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства, причины и все участники конфликта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — о создании помех движению транспорта (ст. 264 УК РФ).

В субботу, 25 октября, ФК «Волга» встретился с «Соколом» в матче первой лиги в гостях у соперника на стадионе «Локомотив». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Георгий Портнов