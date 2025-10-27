Грузу не по пути

Инициированные Минтрансом поправки в Устав железнодорожного транспорта вызвали опасения производителей цемента. Бизнес считает, что обязательное согласование заявок на перевозку грузов и изменений в них с владельцами вагонов затянет сроки отправок. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению популярности перевозки цемента по железной дороге: только в этом году ее доля в структуре поставок сократилась с 39% до 32,5%. Предложенная мера должна помочь РЖД бороться с необеспеченными заявками.

«Союзцемент» (объединяет крупнейших производителей цемента) взаимодействует с Минпромторгом и Минтрансом по проекту поправок в Устав железнодорожного транспорта, рассказали “Ъ” в организации. Обеспокоенность союза вызвал пункт об обязательном согласовании заявок на перевозку и любых изменений в них с владельцем вагонов. В Минпромторге “Ъ” подтвердили получение письма «Союзцемента». Позиция будет сформирована с учетом информации от представителей отрасли, добавили там. В Минтрансе “Ъ” оперативно не ответили.

Текст поправок в Устав железнодорожного транспорта был опубликован Минтрансом на regulation.gov.ru в начале октября. Из пояснительной записки следует, что сейчас недобросовестные грузоотправители искусственно завышают существующую базу при отсутствии реальной потребности в перевозке. Это нужно для согласования большего объема заявок на дефицитных направлениях.

Ситуация приводит к неэффективному использованию железнодорожных путей и дестабилизирует ритмичность перевозок. Согласование заявок с операторами обеспечит стабильность планирования.

В пресс-службе РЖД также говорят о проблеме инфлированных заявок. Компания резервирует ресурсы, хотя заказы не обеспечены ни наличием груза, ни подтвержденными вагонами. Законопроект предусматривает, что грузоотправители будут согласовывать заявки с операторами составов до подачи в РЖД. Смена оператора, по мнению монополии, должна быть исключением, возможным лишь по его собственной инициативе. Изменения позволят справедливо распределять дефицитные мощности, особенно на критически важном восточном направлении, говорят в пресс-службе РЖД.

Председатель комитета по транспорту и логистике «Союзцемента» Денис Назаров говорит, что процесс согласования заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом и внесения в них изменений регулируется гражданским законодательством. Договоры уже предусматривают необходимые механизма ответственности. Мера может усложнить и замедлить процессы, создав риски срыва графика поставок, считает он.

В «Союзцементе» поясняют, что сейчас грузоотправители обычно подают заявки операторам за десять дней: на подсылку вагонов внутри страны уходит неделя. В РЖД заявки должны быть поданы за 10 дней до начала месяца перевозки при внутреннем сообщении и за 15 — при международном. По обычным направлениям процесс согласования обычно занимает три-пять дней и редко предполагает сложности. Но в случае лимитирующих сроки доходят до 14 дней, в последних числах месяца грузоотправители сталкиваются с отказами либо необходимостью внести коррективы. Изменения в ранее поданные сведения обычно согласовываются с РЖД на местном уровне и не предполагают участия владельца вагонов.

Новый порядок увеличит процесс согласования как минимум на день, считают в «Союзцементе». В организации обращают внимание на то, что в проекте поправок не зафиксированы предельные сроки согласования и основания отказа.

Это может затянуть сроки согласования операторами из-за, например, стремления оказать ценовое давление. Согласовать перевозку по лимитирующим направлениям в случае внезапного отказа станет фактически невозможно, а сроки простоя вагонов из-за более длительного процесса согласования вырастут, говорят в «Союзцементе».

Господин Назаров считает, что поправки в Устав железнодорожного транспорта снизят конкурентоспособность перевозок. Значимость этого пути для цементного рынка в последние годы сокращается. Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий говорит, что в сентябре 2025 года по железной дороге перевезли 32,5% цемента. В начале года этот показатель достигал 39%, а 20 лет назад оценивался в 70%. Постоянное снижение доли в пользу автомобильных перевозок эксперт связывает с более высокими тарифами и низкой скоростью доставки: по железной дороге цемент идет в два-три раза медленнее, чем по шоссе.

