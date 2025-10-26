В Слободо-Туринском районе запустят новое деревообрабатывающее производство

В селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского муниципального района (Свердловская область) создадут новое деревообрабатывающее производство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В населенном пункте появится около 30 новых рабочих мест. В рамках создания производства создадут отапливаемый цех площадью 1,5 тыс. кв. м, склады для сырья и готовой продукции, ремонтный участок и инфраструктуру для питания и отдыха работников.

Ранее «Русал» вложил в 1,6 млрд рублей в новое производство на «Уральской фольге» (Михайловск, Свердловская область). Новое оборудование будет производить до 18 тыс. тонн заготовок в год, что позволит удвоить производительность цеха.

Анна Капустина