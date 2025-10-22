«Русал» вложил 1,6 млрд рублей в новое производство на «Уральской фольге»

На заводе «Уральская фольга» (часть холдинга «Русал») в Михайловске (Свердловская область) пустили новую линию непрерывного литья полос из алюминия и других сплавов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Инвестиции «Русала» в проект превысили 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

По данным компании, в состав новой технологической линии входит газовая плавильная печь емкостью 25 тонн с электромагнитным перемешивателем расплава, газовый раздаточный миксер емкостью 20 тонн и двухвалковая машина непрерывного литья. Новое оборудование будет производить до 18 тыс. тонн заготовок в год, что позволит удвоить производительность цеха.

По словам господина Паслера, продукция «Уральской фольги» востребована в различных отраслях промышленности, включая авиационную, строительную и электротехническую. «В ближайшие три года на „Уральской фольге” будет установлен новый заготовительный прокатный стан. Работа по проекту уже идет»,— заявил Денис Паслер.

АО «Уральская фольга» — российское промышленное предприятие, зарегистрированное в 2003 году, которое специализируется на производстве фольги для использования в упаковке. По данным сайта Rusprofile, финансовая модель завода демонстрирует значительный рост выручки с 1,7 млрд руб. в 2012 году до 7,9 млрд руб. в 2021 году. По объему выручки компания занимает 15-е место в Свердловской области и 43-е в России.

Полина Бабинцева