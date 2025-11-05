На страже сна

Ведущий российский производитель матрасов, аксессуаров и мебели для сна отмечает 35-летие. Сначала Askona специализировалась на матрасах, затем стала выпускать подушки, кровати, следом — постельное белье, а теперь и корпусную мебель и диваны для всего дома. Коллекции постоянно обновляются. В основе новых моделей лежат самые современные научные разработки, которые ведутся в том числе в единственной в России Лаборатории сна, сертифицированной по стандартам ISO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мебель для спальни Elton Фото: Askona Мебель для спальни Avocado Фото: Askona Анатомический матрас Grether & Wells Noble Фото: Askona Кровать Opera Фото: Askona Кровать Treyci Фото: Askona Следующая фотография 1 / 5 Мебель для спальни Elton Фото: Askona Мебель для спальни Avocado Фото: Askona Анатомический матрас Grether & Wells Noble Фото: Askona Кровать Opera Фото: Askona Кровать Treyci Фото: Askona

Askona является семикратным обладателем народной награды «Марка №1» в категории «Матрасы для здорового сна» и двукратным в категории «Подушки для здорового сна». Анатомические подушки идеально адаптируются к форме тела и обеспечивают правильное положение шеи и головы во время сна. Askona предлагает подушки разной формы, например с зоной фиксации головы и выемкой под плечи, с массажным эффектом, предназначенные для сна на боку, на спине, на животе и универсальные. Наполнитель тоже может быть любым: от пены с эффектом памяти, полиэфирного волокна и латексной крошки до традиционных пуха и пера. В серии подушек Technology 2.0 сконцентрированы лучшие доступные технологии для комфортного сна. Например, анатомическую подушку Immuno из этой серии отличают специальные вставки с угольной пропиткой, поглощающие запахи и влагу, и инновационная пена ProTaktile в качестве наполнителя, которая обладает терморегулирующим и антибактериальным эффектом за счет гелевых гранул. Подушки-трансформеры регулируются по высоте и имеют разную степень жесткости с разных сторон. А подушка StopSnoring прошла клинические испытания, доказавшие, что ее валиковая структура сокращает громкость и продолжительность храпа. Подушки с охлаждающим эффектом благодаря специальной технологии обеспечивают непрерывный поток воздуха внутри и вокруг изделия, что поддерживает температуру на комфортном уровне.

В Лаборатории сна разрабатывают не просто анатомические подушки, на которых очень удобно спать. Askona превращает подушки в гаджеты для сна. Умная подушка Smart Pillow 5.0 со встроенным датчиком мониторит микродвижения, частоту сердцебиения и глубину дыхания. Все эти данные передаются по Bluetooth в приложение Askona Sleep, которое вычисляет на их основе длительность фаз сна, количество засыпаний и пробуждений в течение ночи и помогает отследить качество сна в определенный период времени. Особенность анатомической подушки Alpha 2.0 Thermo Limited — наличие нагревательного элемента, который при включении расслабляет гладкую мускулатуру, снимает боль и напряжение. Он имеет таймер отключения и три режима интенсивности нагрева: 42, 46 и 50°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анатомическая подушка Alpha 2.0 Thermo Limited Фото: Askona Постельное белье Solid Tencel Фото: Askona Постельное белье Home Фото: Askona Следующая фотография 1 / 3 Анатомическая подушка Alpha 2.0 Thermo Limited Фото: Askona Постельное белье Solid Tencel Фото: Askona Постельное белье Home Фото: Askona

Постельное белье появилось в ассортименте Askona относительно недавно, но уже по достоинству оценено покупателями. Оно премиального качества и имеет яркий дизайн. Askona предлагает, например, коллекции постельного белья Home и Trend из хлопкового сатина — ткань блестит, не перегревается и не вызывает раздражения кожи. Характерный блеск получается за счет особого способа плетения: волокна сильно скручивают, а затем переплетают диагонально через две, три или четыре нити. Хлопок в Askona проходит дополнительную обработку. Во-первых, каландирование — ткань пропускают через нагретые валики, после чего она становится гладкой, мягкой и приятной на ощупь. Во-вторых, мерсеризацию. Материал обрабатывают раствором гидроксида натрия, а затем промывают горячей и холодной водой. В результате ткань лучше сохраняет цвет, становится более прочной и блестящей. Кроме того, хлопковые ткани от Askona проходят антиусадочную обработку: их выкручивают при высокой температуре, в результате чего они сжимаются и уже не садятся при стирке. Важный параметр при выборе постельного белья — плотность ткани. Чем она выше, тем медленнее ткань будет изнашиваться и дольше сохранять первоначальный вид. Плотность измеряют в количестве нитей на дюйм и обозначают буквами TC. Постельное белье высокого качества должно иметь плотность не менее 200 TC. Белье Home и Trend шьют из хлопкового сатина плотностью 300 TC. В коллекции Harmony к хлопку добавлен тенсель, в результате получилась невероятно долговечная ткань плотностью 375 ТС. Тенсель — материал из эвкалиптового волокна, ставший популярным в последние годы благодаря антибактериальным и гипоаллергенным свойствам. Он обладает красивым блеском, нежный и приятный на ощупь, но при этом очень прочный, его плотность не менее 310 ТС. У Askona белье из тенселя представлено в коллекциях Solid Tencel и Trend Tencel. В числе ожидаемых в ближайшее время новинок — коллекция Organic Cotton, это белье шьют из органического хлопка, выращенного без пестицидов.

Askona придерживается актуальных трендов в дизайне. Это спокойные тона: классический белый, серо-бежевый, жемчужно-серый, кофейный (капучино и макиато). Из более ярких оттенков популярны синие и зеленые, например «зеленый чай» и «синий металлик». Кроме однотонного бренд выпускает белье с флоральными мотивами.

В Askona также большой выбор кроватей всевозможных размеров. Каждая испытывается на прочность в Лаборатории качества. У модели Treyci мягкое изголовье со съемными подушками на липучках, на которые удобно опираться, когда смотришь ТВ или читаешь. Съемные чехлы по периметру кровати облегчают уход, а высокие ножки из натурального дерева позволяют использовать при уборке помещения робот-пылесос. Кровать Opera имеет мягкое обитое тканью изголовье с геометричным узором. Бренд предлагает более 150 тканей разного цвета для обивки. Среди других достоинств модели — съемный чехол по периметру кровати, возможность комплектации вместительным бельевым коробом. Надежность кровати обеспечивает цельный металлокаркас внутри периметра.

С 2016 года компания выпускает и корпусную мебель для спален. Коллекция Avocado помимо кровати включает двустворчатые и трехстворчатые шкафы, навесные и напольные прикроватные тумбы, комоды, навесной туалетный столик. Отделка фасадов и кровати приглушенного серо-зеленого оттенка в сочетании с элементами из натурального дуба помогает создать уютный, камерный интерьер в современном стиле.

Выйдя за пределы спальни, Askona теперь предлагает расширенный ассортимент и интерьерные решения для всей квартиры и дома. Гипермаркеты Askona Home открыты в ТРЦ «Авиапарк» и ТРЦ Columbus в Москве, в «Сити парк Град» в Воронеже, в ТРК «Питер Радуга» в Санкт-Петербурге. Коллекции для дома можно также найти на сайте home.askona.ru