В Ростовской области на пожаре погиб 55-летний мужчина

В хуторе Грузиновка Неклиновского района на пожаре погиб 55-летний мужчина, его супруге удалось спастись. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Перед пожаром в доме наблюдались перепады напряжения. Проводку хозяин пытался ремонтировать самостоятельно.

В момент пожара супруги спали. Хозяйка дома проснулась от запаха дыма и сразу стала будить мужа, но он не просыпался. Спасти супруга ей не удалось, тогда она разбила окно и сама выбралась на свежий воздух.

Возгорание на 50 кв. м. потушили восемь пожарных с помощью двух спецмашин.

Как установил дознаватель МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Наталья Белоштейн