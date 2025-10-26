Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области на пожаре погиб 55-летний мужчина

В хуторе Грузиновка Неклиновского района на пожаре погиб 55-летний мужчина, его супруге удалось спастись. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Перед пожаром в доме наблюдались перепады напряжения. Проводку хозяин пытался ремонтировать самостоятельно.

В момент пожара супруги спали. Хозяйка дома проснулась от запаха дыма и сразу стала будить мужа, но он не просыпался. Спасти супруга ей не удалось, тогда она разбила окно и сама выбралась на свежий воздух.

Возгорание на 50 кв. м. потушили восемь пожарных с помощью двух спецмашин.

Как установил дознаватель МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все