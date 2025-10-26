В Чувашской Республике с 17 по 23 октября было размещено закупок на общую сумму 1,3 млрд руб. Всего объявлено 330 закупок: 274 для государственных нужд и 56 для муниципальных. Об этом сообщил Региональный центр закупок республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю объявили закупок на 1,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за неделю объявили закупок на 1,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой недели стало строительство очистных сооружений в деревне Вторые Вурманкасы Цивильского района. Новый объект должен будет очищать 120 кубометров воды в сутки. Начальная цена контракта — 42,9 млн руб. Работы подрядчику предстоит выполнить до 20 декабря 2025 года.

Самой социальной закупкой признали комплекс услуг по содержанию городской территории Чебоксар: обслуживание проездов, парковок, тротуаров, лестниц и вывоз снега, а самой эффективной — тендер на поставку лекарственного препарата буросумаб. Сумма экономии составила более 2 млн руб., что на 28,4% ниже начальной цены.

Влас Северин