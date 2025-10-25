На строительство очистных сооружений в деревне Чувашии выделили 42 млн рублей

На строительство очистных сооружений в деревне Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашии выделили 42 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Новый объект должен будет очищать 120 кубометров воды в сутки. В проект входит расчистка территории, установка трубопроводов, монтаж технологического оборудования и создание иловых площадок. Также предусмотрено строительство систем электроснабжения, автомобильной дороги и наружных сетей канализации.

Срок завершения строительства — до 20 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского округа.

Влас Северин