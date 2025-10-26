Ульяновские фанаты могли перекрыть федеральную трассу под Саратовом из-за дорожного конфликта

По информации «Ъ-Волга», в драке с ульяновскими фанатами футбольного клуба «Волга» не участвовали представители фан-движения саратовского ФК «Сокол». Предположительно, это был спровоцированный дорожный конфликт либо драка между фанатами «Волги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На матч в Саратове был организован один автобус с болельщиками ФК «Волга». На нем приехало от 20 до 30 человек.

«Ъ-Волга» пообщался с участниками фан-движения «Сокола», которые рассказали, что сейчас фан-движения как такового в Саратове не существует, хулиганов в нем нет, и информация об участии фанатов клуба в этой драке отсутствует.

Руководство футбольного клуба «Волга» решило воздержаться от комментариев по поводу драки, пока полиция не примет решение по делу, сообщил «Ъ-Волга» директор футбольного клуба «Волга» Михаил Наволокин: «Мы пока комментировать ничего не будем. Пусть сначала полиция разберется».

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-228 после матча между клубами «Волга» и «Сокол», в котором ульяновская команда проиграла хозяевам со счетом 1:0. Полиция задержала после драки более 30 человек.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 264 УК РФ). Также решается вопрос с возбуждением еще одного дела — о создании помех движению транспорта (ст. 264 УК РФ). За это преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы, если оно было совершено в состоянии опьянения либо его совершило лицо, не имеющее прав на управление транспортом.

Георгий Портнов