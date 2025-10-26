За год число предприятий e-commerce в Ленинградской области снизилось на 2,1%

По итогам трех кварталов 2025 года количество ликвидаций предприятий в сфере интернет-торговли в Ленинградской области уменьшилось на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Точка Банка».

Также число предприятий e-commerce снизилось в Мурманской области — на 8,3%. Наибольший прирост аналитики зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне (+31,9%), Ингушетии (+20,4%) и Дагестане (+19,8%).

По всей России показатель вырос на 4,9% к январю-сентябрю 2024 года, при том, что в прошлом году увеличение составило 15,1%, а в позапрошлом — 31,1%. Среднемесячный оборот сегмента интернет торговли в стране за тот же период вырос на 1,1%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по июнь 2025 года общие обороты петербургских онлайн-площадок стали на 5% меньше, чем во второй половине 2024 года.

Артемий Чулков