Миграция денег

Вкладчики начали «миграцию» между банками, так как на фоне конкуренции и изменения риторики ЦБ по ключевой ставке некоторые кредитные организации замедлили снижение ставок или даже вовсе повышали их. Однако пик доходности по депозитам уже пройден, банки будут постепенно переходить от привлечения ликвидности к удержанию существующих объемов, обращают внимание эксперты.

По итогам сентября у ряда крупнейших банков произошло небольшое снижение депозитного портфеля, следует из анализа “Ъ” отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ. Так, у ВТБ объем вкладов сократился на 1,2%, у Т-Банка — на 0,2%, у Газпромбанка — на 0,8%, у Совкомбанка — на 2,8%. В то же время у Сбербанка и Россельхозбанка произошел незначительный прирост вкладов, а чуть большее увеличение — у Альфа-банка (+4%), МКБ (+0,2%) и банка «Дом.РФ» (+1,9%).

По мнению экспертов, такая динамика — следствие миграции денег вкладчиков. Относительное снижение объема депозитного портфеля у ряда банков и рост у других совпали с миграцией денег из банка в банк: клиенты пересматривали свои решения по сбережениям и ориентировались на другие, более выгодные, по их мнению, предложения, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

С конца августа банки замедлили темпы снижения ставок в своих банках или даже повышали их. Это было связано с изменением риторики ЦБ относительно будущего снижения ключевой ставки и конкуренцией за вкладчиков (см. “Ъ” от 17 октября). При этом повышение ставок носило избирательный характер и было сконцентрировано на краткосрочных продуктах, отмечают эксперты.

Кроме того, в конце августа впервые с начала года началось снижение депозитного портфеля банков, отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «Одна из причин повышения ставок у ряда банков связана с тем, что они хотели бы усилить приток депозитов или сохранить текущую депозитную базу»,— отмечает господин Самиев. По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ставок вызвано переформатированием депозитного портфеля по срокам. Банки стимулировали клиентов переносить деньги во вклады на короткие сроки.

Небольшой рост депозитного портфеля у ряда банков был обусловлен в основном капитализацией процентов, а не притоком новых средств, отмечают эксперты. Как уточняет Алексей Войлуков, объем вкладов вырос на символические суммы, что говорит о том, что последние два месяца вкладчики, по сути, забирают все выплачиваемые проценты, не компенсируя это вложением новых денег.

Это подтверждают и банки. «Самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до четырех месяцев»,— констатируют в ВТБ. По мнению руководителя сберегательных продуктов банка «Дом.РФ» Натальи Мульгановой, до конца банки продолжат предлагать повышенные ставки по отдельным коротким вкладам, в первую очередь в рамках сезонных или акционных предложений.

Несмотря на временное повышение ставок, эксперты считают, что пик доходности по депозитам пройден. Дальнейшая динамика будет зависеть от действий ЦБ (24 октября Банк России раз снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— до 16,5%). «С учетом текущей динамики денежного рынка и ожидаемого решения по ключевой ставке можно говорить, что пик ставок уже пройден и в дальнейшем банки будут постепенно переходить от привлечения ликвидности к удержанию существующих объемов, оптимизируя стоимость фондирования»,— прогнозирует Наталья Мульганова. Максимальные значения могут достигать 16–16,5% годовых при размещении средств на три-шесть месяцев и выплате процентов в конце срока, полагает эксперт. «Долгосрочные вклады от года, видимо, будут связаны со снижением ставки, и доходность по ним может опускаться в диапазон где-то в районе 11–12% годовых»,— отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

«С учетом действий регулятора и общей экономической картины, скорее всего, динамика депозитных портфелей банков и дальше будет показывать миграцию денег вкладчиков с целью поиска более выгодных условий»,— считает Илья Жарский. По мнению Павла Самиева, до конца года депозиты могут показать слабый рост суммарно по объемам, прежде всего за счет капитализации процентов. По оценке Алексея Войлукова, за весь год депозитный розничный портфель банков в номинальном выражении вырастет примерно на 9–9,5%. При этом отдельные банки, может быть, даже увеличат объем депозитов — и не только за счет процентной капитализации, заключает Павел Самиев.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева