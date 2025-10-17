Опять копить

Крупнейшие банки в условиях сохранения жесткой монетарной политики ЦБ начали повышать ставки по депозитам. Такие действия во многом продиктованы конкуренцией за розничных клиентов, которые все еще предпочитают сберегательные инструменты. Впрочем, такие предложения ограничены по времени или определяются дополнительными условиями. Но с приближением новогодних праздников и сохранением консервативной политики ЦБ количество таких предложений будет увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

16 октября сразу два крупных банка повысили ставки по рублевым вкладам. У ВТБ максимальная ставка по трехмесячному депозиту составила 16% годовых, по депозитам от шести месяцев до полутора лет — 15% годовых. Банк «Дом.РФ» повысил максимальную ставку по трехмесячному вкладу до 17% годовых. На этой неделе повышали ставки Яндекс-банк и МКБ. В целом после сентябрьского заседания ЦБ о повышении ставок по вкладам также объявляли Т-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

Такие действия привели к замедлению общего снижения ставок на депозитном рынке. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам с третьей декады мая по первую декаду августа снизилась на 3,4 процентного пункта (п. п.), до менее 16% годовых. Однако на первую декаду октября она опустилась лишь до 15,5% годовых. Согласно данным индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги» (учитывает вклады на 100 тыс. руб. без спецусловий), за последний месяц четыре банка из топ-20 повысили ставки по вкладам (на 0,1–3,8 п. п.), девять банков их снизили (на 0,4–2 п. п.), тогда как три банка ставки не меняли. По данным «Финуслуг», в настоящее время вклады на 100 тыс. руб. без спецусловий, которые можно открыть по ставке на уровне или выше ключевой (17% годовых), есть только у двух банков из топ-20.

Таким образом банкиры отреагировали на ужесточение риторики ЦБ по перспективам дальнейшего снижения ключевой ставки. При довольно высокой вероятности, что на следующем заседании регулятора (24 октября) ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет повышена, банки притормозили темпы снижения ставок, отмечает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Вместе с тем к началу сентября замедлилось наполнение рублевых вкладов физлиц. По данным ЦБ, в августе прирост составил менее 52 млрд руб., хотя в июне—июле в среднем составлял 800 млрд руб.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов считает, что повышение банками ставок по вкладам может быть продиктовано конкуренцией за розничных клиентов, а также возможностями по доходному размещению данных средств в кредиты или на денежном рынке. В ВТБ также отмечают, что не наблюдают снижения спроса на депозиты, а значит, конкуренция за вкладчиков сохраняется. «Так банки могут пытаться удержать деньги людей, открывших ранее вклады по высоким ставкам, сроки которых заканчиваются этой осенью»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Повышение ставок происходит также в рамках маркетинговых акций. Как отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, в отдельных случаях «повышенная ставка действует ограниченное время или доступна при выполнении дополнительных условий». Такими условиями могут быть открытие счета по программе долгосрочных сбережений в родственном НПФ или расход по карте банка на определенную сумму за месяц.

Кроме того, часть предложений по повышенным ставкам действует для привлечения «новых денег», которые приходят от клиентов, которые ранее имели вклады в других банках, либо из источников вне банковского рынка. Тем самым банки и привлекают новую клиентскую базу и увеличивают объемные параметры работы с клиентами, которые уже были в банке, отмечает Павел Самиев. Например, в конце августа—начале сентября клиенты Альфа-банка могли открыть накопительный счет, по которому получали до 18% годовых в первые два месяца использования. В конце сентября ПСБ запустил вклад с доходностью 33% годовых на сумму 50 тыс. руб. и на срок три или шесть месяцев.

Дальнейшая траектория движения процентных ставок по вкладам во многом будет определяться денежно-кредитной политикой регулятора. По оценке Игоря Додонова, если до конца года ЦБ понизит ключевую ставку еще на 1 п. п., средние депозитные ставки могут опуститься еще на 0,5–1 п. п. от текущего уровня.

Однако участники рынка считают, что высокий спрос на сберегательные продукты может сохраниться до конца года. «Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года»,— поясняют в ВТБ. Начальник управления накопительных продуктов Альфа-банка Наталья Волошина отмечает, что ноябрь и декабрь традиционно считаются благоприятным сезоном для проведения акций и различных промопредложений. «Вне зависимости от решений по ключевой ставке не исключен незначительный рост ставок в преддверии Нового года в рамках акционных предложений отдельных банков»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Елена Ванюшина