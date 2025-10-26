Количество новых брендов одежды в России упало на 37%

В январе-сентябре 2025 года количество выходов новых российских и международных брендов на рынок сократилось на 37,5% год к году. Аналитики прогнозируют, что общее количество новых брендов за весь 2025 год может снизиться в два раза.

По подсчетам консалтинговой компании CMWP, на рынок вышли 27 новых розничных брендов, что на 35,7% меньше, чем в предыдущем году. Ожидается, что по итогам всего года будет зарегистрировано 42 новые марки, что в два раза меньше, чем год назад. Nikoliers прогнозирует появление 51 нового бренда, из которых 21 — иностранный, а 30 — российских. Эти значения сократятся на 25% и 9,1% соответственно.

Основной причиной падения темпов вывода на рынок новых брендов является сокращение покупательной способности населения и низкая доступность кредитования, отмечает совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева. По данным «Сбериндекса», реальные потребительские расходы снизились на 1,3% год к году в период с 13 по 19 октября. Также прогнозируется снижение посещаемости торговых центров в России на 3% в текущем году.

