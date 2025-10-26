Одежда не сдерживается

Количество выходов новых российских и международных брендов на рынок в январе—сентябре сократилось на 37,5% год к году, а за весь 2025 год оно может сократиться в два раза. Почти половину новых открытий формируют марки одежды, но в тоже время для этого сегмента характерна и высокая ротация: закрытий магазинов одежды также становится больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В январе—сентябре на рынок вышли 27 новых розничных брендов — на 35,7% меньше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. Отставание сохранится по итогам всего года. Аналитики ждут, что в общей сложности за 2025 год на рынке появятся 42 новые марки — в два раза меньше, чем год назад. В Nikoliers прогнозируют, что за весь год появится 51 новый бренд. Из них 21 — иностранный, а 30 — российских. Год к году эти значения сократятся на 25% и 9,1% соответственно.

Основной причиной падения темпов вывода на рынок новых брендов совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева называет сокращение покупательной способности населения и низкую доступность кредитования.

Согласно «Сбериндексу», на неделе 13–19 октября реальные потребительские расходы снизились на 1,3% год к году. Интерес потребителей к посещению магазинов также угасает. По прогнозу Focus Technologies, посещаемость торговых центров в России в этом году при негативном сценарии может сократиться на 3% год к году. Негативный тренд прослеживается для всех ключевых категорий арендаторов, включая традиционно стабильные супермаркеты.

Согласно CMWP, 48% вышедших на рынок в январе—сентябре 2025 года брендов специализируются на продаже одежды. Год к году их доля выросла на 12 процентных пунктов (п. п.): на рынок было выведено 13 новых марок против 15 годом ранее. На уровне прошлого года сохранились и открытия в сегменте спортивной одежды. В то же время доля магазинов парфюмерии и косметики в общей структуре открытий сократилась с 12% до 4%, бытовой техники и электроники — с 17% до 7%. Новых марок обуви на российском рынке в этом году пока в принципе не появилось.

Наталия Кермедчиева считает, что новые бренды одежды часто выходят на рынок за счет развития онлайн-торговли.

Около 94% новых марок в сегменте изначально представлены в рамках интернет-торговли: дистрибуция идет через собственные площадки, специализированные и универсальные маркетплейсы, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Вместе с активным развитием рынок одежды предполагает и высокую ротацию. За апрель—июнь 2025 года в Москве прекратили свою работу 29 профильных магазинов против 19 годом ранее, доля таких точек в общем объеме закрытий в торгцентрах возросла до 38%, прибавив 6 п. п. год к году, следует из подсчетов CORE.XP. Госпожа Кермедчиева поясняет, что прекращать работу магазины вынуждены из-за растущих арендных ставок и падения трафика.

Новым маркам парфюмерии и косметики, по мнению директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, сложно развиться на российском рынке из-за высокой конкуренции с крупными сетями, упрочняющими свои позиции. Брендам в таких условиях требуются существенные инвестиции в маркетинг. Директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко добавляет, что запуск новых бьюти-марок затрудняют регуляторные и таможенные сложности. Давление на сегмент электроники и бытовой техники, по мнению эксперта, оказывает общее снижение темпов импорта и продаж такой продукции.

София Мешкова