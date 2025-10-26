Умер актер и преподаватель ГИТИСа Геннадий Назаров

Актер и педагог Геннадий Назаров скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Фомичев / ТАСС Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

В театре отметили, что многие знают его как актера, который ярко проявил себя в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра». До начала 2000-х годов он активно снимался у таких режиссеров, как Гунтарс Данелия, Владимир Астрахан и Валерий Хотиненко.

Геннадий Назаров родился 3 марта 1967 года в Москве. В 1988 году он окончил Московское театральное художественно-техническое училище. В театре он был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной, исполняя роли Рудого Панько в «Ночи перед Рождеством» и Славка в «Пяти вечерах». Также актер выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Помимо актерской деятельности, господин Назаров почти 20 лет преподавал в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой он создал собственную актерскую мастерскую. Многие современные артисты «Мастерской Петра Фоменко» являются его учениками.