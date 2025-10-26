ExxonMobil обвиняет Калифорнию в нарушении свободы слова

Нефтегазовая корпорация ExxonMobil подала иск к калифорнийским властям в федеральный суд Восточного округа Калифорнии. Компания обвиняет их в нарушении Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. По мнению ExxonMobil, недавно принятые в Калифорнии экологические законы, в которых утверждается, что в изменениях климата виноваты крупные корпорации, нарушают Первую поправку, так как заставляют компании соглашаться с определенным взглядом на проблему изменения климата.

Один из законов, который должен вступить в силу в 2026 году, требует от компаний с годовой выручкой более $1 млрд раскрывать в отчетностях целый ряд показателей, связанных с экологией. В их числе не только непосредственные выбросы парниковых газов (это требовалось раскрывать и ранее), но и непрямое воздействие на окружающую среду, а именно: экологические издержки, связанные с командировками сотрудников и транспортировкой продукции, и др. По мнению ExxonMobil, при составлении такой отчетности корпорациям приходится использовать «схемы, которые возлагают несоразмерную вину на крупные компании, такие как ExxonMobil». Второй закон требует от компаний с выручкой более $500 млн в год сообщать о том, какие финансовые риски для их бизнеса могут принести изменения климата и как они собираются справляться с этим. По мнению ExxonMobil, этот закон требует от компаний строить необоснованные предположения о развитии событий в будущем и публиковать такие предположения у себя на сайте.

В пресс-службе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выразили недоумение обвинениями от ExxonMobil. Представители властей заявили, что «по-настоящему шокированы тем, как один из мировых лидеров по уровню загрязнения окружающей среды выступает против требований к большей прозрачности».

Яна Рождественская