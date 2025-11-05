Текстуры и грани

В конце сентября в Болонье прошла крупнейшая профессиональная выставка, посвященная плитке и отделочным покрытиям для ванных комнат — Cersaie 2025. Как всегда, участники говорили о тенденциях в дизайне, заявив целый ряд актуальных тем — от нового прочтения природных мотивов до эффекта 3D.

Эта выставка, уже 42-я, показала, что на смену приверженности холодной функциональности вновь вернулась потребность в обилии природных мотивов. В дизайне плитки (главный раздел выставки) этот тренд выражается прежде всего в интересе к тактильным фактурам, имитирующим натуральные материалы. И теперь это уже не столько керамогранит под мрамор, сколько более спокойные вариации натурального камня с акцентом на текстурах, например песчаника, ракушечника, травертина или известняка. Причем многие производители в новых коллекциях комбинируют керамогранит под камень с плиткой, имитирующей дерево. Благодаря этому в одном интерьере можно сочетать разные мотивы, оставаясь в парадигме природного дизайна.

Из более прикладных трендов по-прежнему популярны эффект 3D и жонглирование масштабами, когда для отделки используется плитка разного формата. Причем 3D может относиться и к природным мотивам, например имитации капель дождя на камне, и к геометрии, заимствованной из области большой архитектуры. Тренд на архитектоничность развивают также актуальные крупноформатные решения. Многие фабрики в числе новинок демонстрируют масштабные композиции с монолитными плитами крупного формата — эффект усиливается за счет их бесшовного соединения.

Производители представили несколько линеек, отражающих эти модные тенденции. Например, испанская фабрика Living Ceramics выпустила две новые коллекции: природе посвящена линия Frame, архитектонике — Still. Основа первой — это образы северной природы: валуны, мох, а Still — поверхности из микробетона для создания эффектных минималистских интерьеров. Палитра включает четыре оттенка в серо-коричневой гамме: Ice, Light Grey, Sand, Cloud.

В природных цветах выполнена и коллекция TerraPura от марки FMG. Тут кроме имитации камней и мха есть также кора и песок. А фабрика Kronos Ceramiche в коллекции Pierre Vive предложила керамогранит, который схож с натуральным камнем многослойностью и шероховатостями.

Наконец, у бренда La Fabbrica AVA в коллекции Moon Cream присутствуют мягкие кофейные оттенки в разных вариациях. Объединяющая тема коллекции Graniti — рисунок натуральных камней. В коллекции Venezia обыгрываются венецианские мотивы: вода, соль, ветер — и камень, веками противостоящий стихии. Модели Moon Cream и Graniti, кстати, есть в актуальном крупном формате 120 х 280 см.

И все эти тренды отнюдь не задел на будущее, идеи, основанные на использовании новых материалов, легко воплотить в жизнь уже сейчас. Коллекции Living Ceramics, FMG, Kronos Ceramiche и La Fabbrica AVA можно заказать в шоурумах компании «Европейская Сантехника», представляющей эти бренды в России. Вскоре они появятся и в экспозиции.

Марина Волкова