Недоимка стала убытками

Верховный суд РФ (ВС) обязал арбитражного управляющего (АУ) компенсировать налоговикам 150 млн руб. из-за неуплаты налога на прибыль от реализации имущества обанкротившейся компании. Нижестоящие инстанции отказались взыскивать эту сумму убытков с АУ, поскольку ФНС участвовала в банкротном деле, обладала информацией о продаже активов должника, но не предъявляла требований по этому налогу. К тому же на тот момент в практике была неопределенность с тем, как и когда банкроту нужно платить налог на прибыль. Однако ВС решил, что именно на управляющем лежит обязанность рассчитать налог за должника и оплатить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о том, кто ответственен за исчисление и уплату налога на прибыль от выручки с продажи имущества компании-банкрота. В рамках банкротства ООО «Истра-Эстейт» АУ Дмитрий Демкин выявил у компании 13 земельных участков, которые затем продал на торгах за 750,2 млн руб. Средств хватило, чтобы не только полностью погасить долги перед кредиторами, в том числе перед ФНС, но и распределить оставшиеся 388,4 млн руб. между учредителями юрлица-должника. В итоге в мае 2022 года суд завершил банкротство «Истра-Эстейт», и через шесть месяцев компанию вычеркнули из ЕГРЮЛ.

Спустя год, в ноябре 2023-го, ФНС подала иск к Дмитрию Демкину как бывшему управляющему «Истра-Эстейт», требуя компенсировать бюджету 150 млн руб. убытков. По мнению налоговиков, АУ должен был заплатить налог на прибыль от продажи активов банкрота, но не сделал этого, хотя в конкурсной массе оставались деньги после погашения долгов перед кредиторами.

Арбитражные суды трех инстанций отнеслись к притязаниям налоговиков критически, поскольку ФНС являлась участником банкротного дела «Истра-Эстейт», знала о реализации имущества и выручке, но требований об уплате налога на прибыль не предъявляла и не пыталась самостоятельно его взыскать. Не согласившись с такой позицией, налоговая служба обратилась с жалобой в ВС, заявляя, что управляющий обязан был рассчитать и уплатить налог за банкрота самостоятельно, так как в ходе конкурсного производства выполняет полномочия руководителя юрлица, включая организацию налогового учета и подачу отчетности. Ликвидацию компании без погашения обязательств перед бюджетом налоговики расценили как «противоправное поведение, направленное на уклонение от уплаты налогов» (см. “Ъ” от 23 сентября).

Дело передали в экономколлегию ВС, которая в итоге поддержала доводы ФНС. ВС сослался на положения Налогового кодекса РФ (НК), по которым обязанность подавать налоговые декларации и исчислять налоговую базу по итогам каждого отчетного периода лежит на налогоплательщике.

В связи с этим, согласно НК, при ликвидации юрлица-банкрота именно АУ как его руководитель должен погасить обязательства перед бюджетом за счет средств организации, указала коллегия судей. При этом в конкурсной массе было достаточно средств для уплаты налога, но они были перечислены учредителям обанкротившейся компании, и в результате ФНС утратила реальную возможность получить налоговые платежи из конкурсной массы. Ликвидация юрлица без расчета и уплаты налогов, подчеркнул ВС, является «необоснованным односторонним прекращением налогоплательщиком обязательств перед бюджетом при наличии налогооблагаемой базы».

Это привело к возникновению убытков у налоговой службы, за которые ответственен именно управляющий, ведь он не представил в ФНС декларацию от имени банкротящейся компании и распределил денежные средства без учета обязательств перед бюджетом, решила коллегия. ВС расценил поведение управляющего как противоправное и недобросовестное, отметив, что АУ не доказал отсутствие своей вины. Бездействие со стороны налогового органа, говорится в судебном акте, «не оправдывает собственное противоправное поведение» управляющего, а в отсутствие представленной декларации у ФНС не было оснований для назначения выездной проверки в отношении компании-банкрота.

Аргументы АУ о наличии на тот момент правовой неопределенности по поводу уплаты налога на прибыль от продажи активов банкрота ВС тоже не убедили.

Конституционный суд РФ (КС) действительно устранил пробел в регулировании лишь через год после завершения банкротства «Истра-Эстейт», после чего ФНС и подала иск к АУ. Но, по мнению экономколлегии, неопределенность касалась лишь очередности выплат, которая в этом деле значения не имела, так как средств в конкурсной массе хватало на погашение всех обязательств. В итоге ВС взыскал с АУ 150 млн руб. убытков в пользу ФНС.

Повышенная осмотрительность

По мнению старшего юриста юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяны Макаренко, АУ действительно нарушил требования налогового законодательства, не подав декларацию, а до постановления КС разногласия в практике касались именно очередности уплаты налога на прибыль банкрота. Но в спорный период превалировала позиция об отнесении налога «за реестр», уточняет госпожа Макаренко. В связи с этим, полагает АУ Павел Семенов, правовая неопределенность все же имела значение, поскольку обязанность подать требование к должнику о включении «зареестрового» налога в реестр лежала на ФНС, а не на управляющем вплоть до разъяснений КС и ВС в 2023 году. К сожалению, это не первый раз, когда высказанная высшими инстанциями позиция применяется к правоотношениям, возникшим до нее, говорит управляющий партнер «МосЮрАльянс» Юлия Продан.

Татьяна Макаренко считает преждевременным вывод о связи бездействия АУ с причинением убытков бюджету.

По мнению Павла Семенова, ФНС могла сама установить недоимку по налогу без проверки, в рамках мероприятий налогового контроля. Он сожалеет, что ВС не дал налоговому органу «стимула к исправлению своих ошибок и активному поведению в процедурах банкротства». С другой стороны, добавляет управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков, «нельзя недооценивать масштаб ответственности, лежащей на АУ». Из позиции ВС следует, что «АУ должен действовать с повышенной осмотрительностью, даже когда законодательство оставляет пространство для разночтений», подытоживает господин Носков.

При этом размер убытков вызвал вопросы. Расчет налога на прибыль — это не просто умножение суммы дохода на ставку, он учитывает и расходы, отмечает господин Семенов. «Скорее всего, проданные с торгов земли были ранее приобретены компанией-банкротом за какую-то сумму, а значит, на эту сумму налоговая база будет уменьшена»,— указывает АУ Сергей Домнин. По его мнению, справедливо было бы направить спор на новое рассмотрение, чтобы дать ответчику возможность представить контррасчет и снизить размер убытков.

Ян Назаренко, Анна Занина