Правил нет, но вы держитесь

Верховный суд РФ решит, можно ли взыскать с арбитражного управляющего (АУ) убытки за неуплату налога на прибыль с денег от продажи активов компании-банкрота. Дело осложняется тем, что на тот момент не было четких правил о том, нужно ли банкроту в принципе платить этот налог и в какой очередности, а разъяснения Конституционного суда появились лишь спустя год после завершения процедуры. Арбитражные суды сочли, что, раз налоговики сами не заявляли требований к банкроту по уплате налога на прибыль, АУ ответственности не несет. Но теперь по жалобе налогового органа дело передано в экономколлегию ВС.

Верховный суд (ВС) рассмотрит спор о взыскании с АУ убытков из-за неуплаты им налога на прибыль за обанкротившуюся компанию. В июне 2019 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Истра-Эстейт» банкротом. Арбитражным управляющим был назначен Дмитрий Демкин, который продал на торгах 13 земельных участков компании за 750,2 млн руб. Этими средствами были погашены долги банкрота перед кредиторами (в числе которых была ФНС РФ), часть денег пошла на вознаграждение самого АУ, а оставшиеся 388,4 млн руб. достались учредителям «Истра-Эстейт». В мае 2022 года суд завершил банкротство, а в ноябре того же года юрлицо было вычеркнуто из ЕГРЮЛ.

Однако в ноябре 2023 года налоговая служба подала иск к АУ Дмитрию Демкину о взыскании с него 150 млн руб. убытков. По мнению ФНС, такую сумму налога на прибыль господин Демкин не уплатил с денежных средств, вырученных от продажи активов «Истра-Эстейт» на банкротных торгах. Ведомство настаивает, что управляющий обязан был заплатить налог на прибыль банкрота, но не сделал этого, тем самым причинив бюджету убытки.

В августе 2024 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск. Первая инстанция отметила, что налоговая служба как участник банкротного дела «Истра-Эстейт» была уведомлена о получении должником прибыли и имела возможность самостоятельно взыскать недоимку с «Истра-Эстейт». Несмотря на это, налоговый орган не направил компании-должнику требование об уплате налога и не попытался принудительно взыскать недоимку, говорится в судебном решении. По мнению суда, это исключает ответственность АУ за неуплату налога банкрота. Налоговики обжаловали это решение в апелляции и окружной кассации, но позиция первой инстанции была оставлена без изменений.

Не согласившись с выводами нижестоящих инстанций, ФНС обратилась в ВС. В своей жалобе ведомство подчеркивает, что налог должен быть уплачен АУ добровольно и самостоятельно вне зависимости от того, предъявлял ли сам налоговый орган требования к должнику. Управляющий в ходе конкурсного производства выполняет полномочия руководителя юрлица, а значит, именно он должен был организовывать налоговый учет и отчетность, настаивает служба. В частности, по мнению налоговиков, АУ должен был провести корректировку налоговых периодов, определить налогооблагаемую базу и принять меры к погашению фискальных обязательств, возникших в период ликвидации юрлица. Окончание же ликвидационной процедуры без совершения этих действий налоговая служба расценивает как «противоправное поведение, направленное на уклонение от уплаты налогов». ВС счел аргументы ФНС заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 13 октября.

Прибыло или убыло

Это дело вызвало бурную дискуссию в юридическом сообществе. Дело в том, что управляющему вменяются в вину убытки за бездействие в 2021–2022 годах, хотя тогда существовала правовая неопределенность по вопросу уплаты налога на прибыль в банкротстве юрлиц, объясняет АУ Сергей Домнин. Устранить пробел попытался Конституционный суд (КС), перед которым поставили два вопроса: надо ли платить такой налог в принципе и если да, то в какой очереди кредиторов. Отметим, что граждане-банкроты были освобождены от уплаты налога на доход в аналогичной ситуации.

В мае 2023 года КС постановил, что налог на прибыль в банкротстве юрлиц уплачивается в третьей очереди реестра кредиторов (см. “Ъ” от 4 июня 2023). А спустя месяц ВС установил механизм, по которому АУ должен был сам исчислить сумму налога на прибыль, подать декларацию и внести требование в реестр кредиторов. Однако до этих разъяснений у управляющего не было ни права, ни обязанности самостоятельно включать требования ФНС в реестр, подчеркивает господин Домнин.

При этом еще в 2013 году, говорит партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников, Высший арбитражный суд РФ признавал недопустимым применение ответственности за нарушения, совершенные до того, как по спорной ситуации сформирован «императивный правовой подход». Ту же позицию в 2023 году подтвердил и ВС, поэтому основания для взыскания с АУ убытков здесь отсутствуют, считает господин Красников: «Привлечение управляющего к ответственности за нарушение правил, отсутствующих на момент события, не отвечает принципу правовой определенности».

С ним согласна председатель совета Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко, которая указывает, что ФНС была активным участником банкротного дела «Истра-Эстейт», но никаких возражений при завершении процедуры не заявляла. По ее словам, если бы сам налоговый орган своевременно обратился с требованием об уплате налога на прибыль, налог мог быть полностью выплачен, учитывая оставшиеся в конкурсной массе деньги после погашения долгов перед кредиторами. В связи с этим она не видит оснований для взыскания с АУ убытков.

Впрочем, есть и другие мнения. Гендиректор «Юр-Статус» Руслан Остроумов считает, что в этом споре поведение истца и ответчика свелось к обоюдному бездействию. При этом, по его мнению, правовая неопределенность, существовавшая до 2023 года, не освобождала АУ от обязанности подачи налоговой декларации в случае получения банкротом прибыли. Господин Остроумов замечает, что ФНС проводит камеральную проверку после поступления отчетности, а не произвольно. Он допускает, что ВС может встать на сторону налоговиков и расценить неподачу АУ декларации как сокрытие прибыли.

Ян Назаренко, Анна Занина