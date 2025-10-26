Рейс из Югры в Москву задержали на семь часов

Рейс в Москву из Ханты-Мансийска задержали на семь часов. Это следует из онлайн-табло вылетов местного аэропорта.

Рейс «Аэрофлота» в Москву должен был вылететь в 06:55. Однако его задержали на семь с лишним часов, в итоге рейс вылетел в 14:14.

Помимо этого, задержали рейс авиакомпании Utair в Омск. Вылет был назначен на 14:00, однако фактически состоялся в 17:29.

Ранее рейс «Уральских авиалиний» из Сургута в Уфу задержали на сутки. Вместо дня 13 октября он вылетел днем 14 октября.

Анна Капустина