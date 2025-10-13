Рейс «Уральских авиалиний» из Сургута в Уфу задержали на сутки
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) отправление самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сургута в Уфу (Башкортостан) задержали на сутки, следует из расписания на онлайн-табло сургутского аэропорта.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Рейс У69072 должен был вылететь в Уфу сегодня, 13 октября в 10:15, но отправление самолета перенесли на 14 октября в 10:15.
Напомним, на выходных дежурными средствами ПВО над территорией Башкирии были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Аэропорт Уфы временно ограничивал прием и выпуск самолетов.