Ferrari выпустит токены для продажи болида-победителя гонки «24 часа Ле-Мана»

Ferrari планирует выпустить специальные токены для ставок на аукционе. На торги будет выставлен гоночный автомобиль Ferrari 499P, на котором выиграли три гонки «24 часа Ле-Мана».

Ferrari собирается выпустить токены к началу чемпионата мира по автогонкам на выносливость в 2027 году («24 часа Ле-Мана» — часть этого соревнования). Компания выпустит их вместе с итальянским финтех-стартапом Conio. Токены Token Ferrari 499P будут предназначены для участников так называемого Hyperclub, в который входит около 100 эксклюзивных клиентов Ferrari. Они смогут пользоваться этими токенами, делая ставки на аукционе на Ferrari 499P. Как отмечает Reuters, компания, которая ранее уже начала принимать биткойны и другие криптовалюты при покупке ее автомобилей, выпуском этих токенов также хочет привлечь молодых бизнесменов из хайтек-сферы.

Яна Рождественская