На Дону выявили 1,3 тысячи миграционных нарушений работодателями в 2025 году

В Ростовской области полиция проводит масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах. За 2025 год выявлено 1,3 тыс. нарушений среди юридических лиц и предпринимателей.

По словам полковника полиции Светланы Тремасовой, наиболее распространенные нарушения — работа иностранцев без разрешительных документов, несоблюдение правил въезда и пребывания, а также невыполнение компаниями обязанности уведомлять власти о найме иностранных работников.

«По законодательству работодатель обязан после заключения договора в трехдневный срок сообщить в управление по вопросам миграции о заключении трудового договора, в свою очередь, иностранный гражданин тоже должен сообщить о том, что он начал трудовую деятельность на основании трудового договора. Он предоставляет в управление копию данного документа»,— рассказала госпожа Тремасова.

Для выявления правонарушений в регионе проводят межведомственные профилактические рейды с фотографированием и дактилоскопической регистрацией нарушителей. К мигрантам применяют штрафы, принудительное выдворение или контролируемый самостоятельный выезд в течение двух недель. Некоторых размещают в центры содержания иностранцев.

«Сотрудники службы также занимаются выявлением фиктивной постановки на учет. Если по одному адресу зарегистрировано пять и более человек, такую регистрацию признают фиктивной. Иностранцев снимают с учета, а владельцев помещений могут привлечь к уголовной ответственности»,— подчеркнула руководитель региональной службы миграционного контроля.

Валентина Любашенко