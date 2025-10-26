Матч «Акрон» — «Локомотив» в Саранске посетили более 8500 зрителей

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» посетил 8531 зритель. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 1:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди домашних матчей «Акрона» это третий показатель по численности зрителей в текущем сезоне. Больше собрали только игры в Самаре против «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

Перенос игры на «Мордовия Арену» связан с подготовкой и проведением XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

Андрей Сазонов