На Дону директора стройфирмы обвинили в мошенничестве с госзаказом Минпромторга

В Ростовской области следователи регионального ГСУ МВД России направили в суд уголовное дело в отношении директора строительной организации о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при выполнении госконтракта с министерством промышленности и торговли России на 17 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что руководитель заключил контракт с Минпромторгом на выполнение реконструкции объекта в Таганроге.

«При монтаже кабельных линий фигурант заменил силовой кабель, предусмотренный проектом контракта, на кабель с более худшими техническими параметрами, что не удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения»,— отмечают в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн