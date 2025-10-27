Аквакультуру прикормили займами

Объем выдачи кредитных средств Россельхозбанка (РСХБ), предоставленных рыбохозяйственному комплексу (РХК) СЗФО, за девять месяцев 2025 года превысил показатели последних трех лет в 2,5 раза, достигнув 15,2 млрд рублей. Около 20% от этой суммы (2,86 млрд рублей) были выданы рыбопромышленным предприятиям на льготных условиях. Меры поддержки отрасли введены своевременно, отмечают аналитики, но сейчас доступны небольшому кругу компаний.

Около 75% российского производства аквакультуры обеспечивают три основных региона: Дальний Восток, Северо-Запад и Южный федеральный округ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказал на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном рыбопромышленном форуме заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов, в основном кредитные средства в СЗФО выдавались предприятиям, зарегистрированным в Петербурге (8,2 млрд рублей), Мурманской области (4,9 млрд) и Карелии (1,3 млрд рублей). В целом по стране в нынешнем году РСХБ предоставил РХК более 20 млрд рублей. Таким образом, на СЗФО пришлось три четверти выдач, что коррелирует с флагманской ролью округа в отрасли.

За январь — сентябрь текущего года льготное кредитование РХК Северо-Запада выросло на 14,3% с 2,5 млрд до 2,86 млрд рублей. Это произошло в первую очередь за счет увеличения льготных выдач предприятиям в Мурманской области (на 28% до 1 млрд рублей) и в Карелии (на 18% до 1,2 млрд рублей), объясняют в банке. Ставка по кредитам складывается из расчета 50% от ключевой ставки плюс два процентных пункта. Для малых форм хозяйствования ставка ниже: 30% от ставки ЦБ РФ плюс два процентных пункта.

Господин Константинов уточнил, что на аквакультурное направление в СЗФО Россельхозбанк выделил свыше 1,36 млрд рублей, что составляет 91% от суммы на всю страну (1,49 млрд). «В этом году предприятия аквакультуры получили 83% средств на льготных условиях — как на Северо-Западе, так и по всей России»,— добавил зампред правления РСХБ.

Как сообщили в пресс-службе комитета по АПК Ленобласти, ожидаемый объем производства (выращивания) продукции товарного рыбоводства в регионе в 2025 году — 9,5 тыс. тонн. Объем выращивания аквакультуры в Мурманской области и Карелии составляет примерно треть всей продукции в стране.

По данным Росрыболовства, по состоянию на середину октября общероссийский вылов превысил 3,9 млн тонн. Превышены прошлогодние показатели по ряду категорий, в частности по минтаю, сельди, камбале, лососю.

По прогнозу аналитика Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олега Литяйкина, по итогам 2025 года объем товарной рыбы, рыбопосадочного материала и иных объектов аквакультуры достигнет 389,1 тыс. тонн — на 8,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Около 75% российского производства аквакультуры обеспечивают три основных региона: Дальний Восток, Северо-Запад и Южный федеральный округ. На Дальнем Востоке преобладает пастбищная аквакультура с выращиванием лососевых, моллюсков и водорослей. Основное направление в Северо-Западном округе — садковое выращивание лососевых. Для Юга характерны карповые породы в открытых водоемах. По словам господина Литяйкина, аквакультура — одно из самых динамично развивающихся направлений: за последние 10 лет объем производства удвоился. Это быстрее, чем в свиноводстве или птицеводстве. Эксперт ожидает, что объем производства в товарном рыбоводстве увеличится до 350 тыс. тонн, а в выращивании посадочного материала — до 39,1 тыс. тонн. При этом аналитик Центра отраслевой экспертизы РСХБ заметил, что на аквакультуру приходится сегодня 52% мировой рыбы, тогда как в России показатель составляет лишь около 7%.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что льготное кредитование предприятий Северо-Запада дает результаты.

«Мы видим, что позитивная динамика наблюдается и по потреблению рыбной продукции. До конца года, несмотря на то что потребительская активность несколько ослабевает, тренд на здоровое питание обеспечит дополнительную поддержку спроса на эту продукцию»,— дает оценку аналитик.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова думает, что ситуация выглядит умеренно позитивной. «Наблюдаемый рост обусловлен влиянием эффекта низкой базы из-за влияния пандемии и вследствие санкционных ограничений. Тем не менее, учитывая рекордно высокие цены на рыбу на внутреннем рынке, говорить о насыщении крайне проблематично»,— полагает она. Хоть как-то выправить ситуацию может активное развитие производства аквакультуры. На СЗФО приходится свыше 90% всех инвестиций в отрасль по стране, но количество компаний, которые вносят основной вклад в направление, мизерное, указывает госпожа Владимирова.

2,86 млрд рублей льготных кредитов на поддержку РХК — весьма внушительная сумма, продолжает она, но три четверти этих средств получено предприятиями, занятыми в производстве аквакультуры, что не способствует диверсификации. «При этом стоит отметить, что без льготных кредитов доступность длинных денег для субъектов малого и среднего бизнеса, конкурирующих с крупными холдинговыми структурами, при все еще высоких ставках и ужесточении требований кредиторов к заемщикам, очень низка»,— подчеркивает управляющий партнер IPM Consulting.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева рассуждает, что, с одной стороны, отрасль действительно обладает высоким потенциалом: объем переработки рыбы в 2024 году составил около 529,7 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2023-м. С другой стороны, условия рынка остаются жесткими. В вылове и производстве рыбы по России наблюдалось снижение: в прошлом году вылов упал на 8% до 4,88 млн тонн.

В условиях СЗФО это значит, что, несмотря на благоприятный ресурсный потенциал региона (промыслы, инфраструктура), предприятия находятся под давлением: затратные нагрузки (топливо, техника, логистика, кредиты), санкционные и внешнеторговые барьеры, конкуренция.

«Меры поддержки необходимы, своевременно введены и достаточно значимы для отрасли СЗФО. Но доступны они не для всех, особенно для начинающих или небольших хозяйств, и эффективность господдержки будет сильно зависеть от того, смогут ли предприятия воспользоваться льготными условиями и как быстро они модернизируются и нарастят переработку»,— перечисляет госпожа Косарева. По ее мнению, для СЗФО важно, чтобы проекты по модернизации заводов, берегового оборудования, судов продолжались, это зависит от доступа к льготному финансированию и господдержке. Кроме этого, необходимо, чтобы квоты и промыслы были стабильными и чтобы не было резких экологических или регуляторных ограничений.

Александра Тен