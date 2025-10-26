Тюмень-сити может стать купеческим деревянным кварталом

В качестве одного из вариантов проекта Тюмень-сити рассматривается квартал индивидуальных купеческих домов, которые, возможно, будут деревянными. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.

«Тюмень-сити — не есть исключительно работа над созданием небоскребов. Именно исторический центр в себе таит очень много смыслов, которые могут позиционировать Тюмень, в отличие от других территорий, через другой архитектурный облико. Была даже одна из версий, что это должен быть некий квартал индивидуального, возможно, деревянного домостроения»,— сказал господин Афанасьев. Он добавил, что сейчас подходящий проект разрабатывают урбанисты, окончательно решение будет принято в I квартале 2026 года.

Градоначальник отметил, что небоскребы в Тюмени будут построены в рамках инвестиционного проекта в районе Верхнего бора на левом берегу Туры. «Там уже проектируются высотные здания, которые будут отвечать стандарту города-миллионника, которым мы станем к 2040 году. Возможно, этим и будет закрыта потребность завтрашнего дня для нашего города»,— сказал Максим Афанасьев. Он уточнил, что разработчикам проекта Тюмень-сити рекомендовали обратить внимание на проект, чтобы не дублировать это проектное решение.

Напомним, разработку мастер-плана Тюмени анонсировали в ноябре 2024 года. В августе губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал проект создания в городе делового центра, аналогичного Москва-сити. «Где это должно быть территориально, в какой архитектуре, высотности — вопрос открытый и дискуссионный»,— подчеркнул глава региона, добавив, что к разработке проекта привлекли Институт генплана Москвы.

Анна Капустина