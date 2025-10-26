Донское МВД лишило гражданства 49 осужденных мигрантов

В Ростовской области с начала 2025 года иностранные граждане совершили 400 преступлений. Тенденция к снижению пока не прослеживается, однако растет доля раскрытых дел. Об этом рассказала руководитель УВМ ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Светлана Тремасова.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Ряд преступлений остается нераскрытыми. За счет раскрываемости преступлений ранних периодов выросла динамика»,— пояснила руководитель регионального УВМ ГУ МВД.

Большинство нарушений связано с кражами и оборотом наркотиков. После вынесения судебного решения виновным запрещают въезд в Россию, а по окончании срока наказания их выдворяют из страны.

«Всем иностранцам с судимостью выносят решение о нежелательности пребывания. После депортации въезд в Россию для них закрывают на длительный период в зависимости от тяжести совершенного деяния»,— сообщила госпожа Тремасова.

И продолжила: «Власти также ведут мониторинг натурализованных граждан, совершивших преступления. По наиболее тяжким статьям выносят решение о прекращении гражданства после вступления приговора в силу. С начала 2025 года в Ростовской области такие решения приняли в отношении 49 человек».

Валентина Любашенко