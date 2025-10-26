Россия возобновила прямое авиасообщение с Филиппинами

Первый прямой регулярный рейс из России на Филиппины был выполнен 25 октября из Иркутска. Авиасообщение ранее было прервано из-за пандемии COVID-19. Как сообщает Росавиация, рейс был выполнен авиакомпанией «ИрАэро» на Superjet 100 в аэропорт Калибо — самый близкий международный к острову Боракай.

Уточняется, что продолжительность полета составляет около восьми часов. Рейс, выполняющийся еженедельно по субботам, предусматривает промежуточную посадку в Китае.

Вторым российским городом, из которого будут выполняться полеты на Филиппины, станет Хабаровск. Первый вылет запланирован на 28 октября. Филиппины стали 42-й страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение.

Влад Никифоров, Иркутск