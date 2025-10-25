В Самаре возбуждено дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей-гимнастов
Силовики расследуют аварию с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми-спортсменами в Самаре. Возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг при перевозке людей). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в субботу, 25 октября 2025 года, автобус с детской командой по спортивной гимнастике столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали четыре ребенка в автобусе и трое взрослых пассажиров в легковом авто. Им потребовалась помощь медиков.
Уголовное дело возбуждено по поручению руководителя следственного СУ СКР по Самарской области Павла Олейника. Следователи допросят водителя, очевидцев и представителей компании-перевозчика. Назначены экспертизы и истребована документация о перевозке граждан.