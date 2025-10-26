Фигуристка Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России

Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Магнитогорске. 18-летняя россиянка, ранее этой осенью выигравшая олимпийский квалификационный турнир, набрала 223 балла по сумме двух программ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отрыв победительницы от ближайших преследовательницы оказался внушительным. Второй на этапе в Магнитогорске стала Анна Фролова (206,58 балла в сумме; 72,74 + 133,84), третьей — Дина Хуснутдинова (204,76; 68,76 + 136).

Короткую программу Аделии Петросян (их фигуристки демонстрировали в субботу) оценили в 75,89 балла. За произвольную программу двукратная чемпионка России получила 147,11 балла. В заявке Петросян значилось два четверных прыжка. Она упала во время приземления первого и не стала заходить на второй. Далее она исполнила каскад тройной лутц—двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц—двойной аксель—двойной аксель в секвенции, каскад тройной флип—тройной тулуп и тройной флип. Все непрыжковые элементы были исполнены чисто.

Тренер Аделии Петросян Этери Тутберидзе, отсутствовавшая на соревнованиях в субботу, в воскресенье была за бортиком. ТАСС сообщал, что «рейс, которым Тутберидзе должна была прилететь в Магнитогорск, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске». В итоге Тутберидзе добралась до «Арены-Металлург» на машине, «чтобы успеть вывести ученицу на лед».

Соревнования у мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов завершатся позднее в воскресенье, 26 октября.

Арнольд Кабанов