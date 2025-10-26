Еще шесть человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

В результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги при отражении атаки БПЛА. Еще двое мирных жителей пострадали у коммерческого объекта. В горбольнице №2 у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук.

В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за удара дрона получили баротравмы три человека, в том числе 14-летний мальчик. Ребенка доставляют в детскую областную больницу, еще двух пациентов — в горбольницу №2 в облцентре.

В Белгороде вследствие атак БПЛА повреждено остекление нескольких квартир в одном многоквартирном доме и фасад другого. Также выбиты окна в двух частных домах. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. Кроме того, повреждены фасад и остекление социального и двух коммерческих объектов.

В селе Таврово Белгородского района была пробита кровля частного дома. В селе Ясные Зори того же муниципалитета повреждены остекление, балкон и фасад во многоквартирном доме.

Сегодня днем стало известно о десяти пострадавших в результате атаки ВСУ в поселке Маслова Пристань Белгородской области. Всех их отправили в медучреждения.

Алина Морозова