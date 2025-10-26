В Ростовской области за неделю подорожали мясо и молоко

За неделю с 14 по 20 октября в Ростовской области отмечен рост стоимости мяса, молочных продуктов и овощей. Так, говядина подорожала на 1,3 руб. — с 646,4 до 647,7 руб. за кг. Стоимость курятины увеличилась на 1,7 руб. с 227,6 руб. до 229,2 руб. за кг. Соответствующие данные приведены в отчете Ростовстата.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В этот же период на 2,5 руб. подорожали колбаса полукопченая и варено-копченая 688,6 руб. до 691 руб. Прирост составил 2,5 руб.

В регионе за неделю творог подорожал 1,6 руб. Цена за кг продукта составляет 464,6 руб. Пастеризованное молоко прибавило в цене 46 коп., достигнув стоимости 92,6 руб. за кг. Сыр подорожал на 2,5 руб.: с 930,4 до 932,9 руб. за кг.

По данным Ростовстата, картофель за неделю подорожал на 1,4 руб. до 45,2 руб. за кг. Стоимость капусты поднялась с 34,9 по 35,2 руб. за кг, а лука и моркови — с 43,1 и 43,6 руб. за кг.

Кроме мяса, молочных продуктов и овощей в Ростовской области за неделю подорожали яблоки (с 118,8 до 120,9 руб. за кг), подсолнечное масло (с 144,6 до 145,7 руб. за кг.), соль (до 22,8 руб. за кг.), мука (до 49,3 руб. за кг), гречка (до 61,7 руб. за кг) и вермишель (до 110,4 руб. за кг).

Наталья Белоштейн