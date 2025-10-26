Их не отменишь

В главном матче европейского футбольного уикенда «Реалу», впервые в сезоне встретившемуся с «Барселоной», не помешали обыграть ее на своем поле со счетом 2:1 и увеличить отрыв в таблице чемпионата Испании от каталонцев до пяти очков ни отмененные голы, ни не реализованный Килианом Мбаппе пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный сделал очень многое, чтобы подарить ей шанс на спасение в матче с «Реалом», но мадридцы (в белой форме — Джуд Беллингем) все-таки взяли верх

Фото: Susana Vera / Reuters

Это El Clasico безжалостно кидало поклонников каждого из его участников то в жар, то в холод. Только те, кто переживал за «Барселону», слегка успокоились, зафиксировав, что на первых минутах она забрала мяч, как мадридцы взорвались, и в барселонской штрафной, убегая от не успевавшего за ним и стелющегося в бесполезном вроде бы подкате Ламина Ямаля, упал Винисиус. Только те, кто переживал за «Реал», приготовились смаковать неизбежный пенальти, как выяснилось, что вообще-то арбитр Сесар Сото Градо зачем-то идет смотреть повтор. И изучает его внимательно, как энтомолог в микроскоп редкую букашку. А ведь выясняется, что VAR и вправду включился не зря. Это не Ямаль свалил Винисиуса, а Винисиус, так уж вышло, когда пытался пнуть мяч, заехал тому по ноге. А значит, пенальти не будет.

Только всем, кому мила «Барселона», показалось, что, чудом увернувшись от беды, она будет впредь аккуратнее, как отпахавший в центре поля Арда Гюлер украл у нее мяч, а Килиан Мбаппе запустил его с двух с половиной десятков метров в ворота и ринулся наслаждаться счастьем.

Только все, кому мил «Реал», решили, что уж в этом-то эпизоде точно не было ничего такого, чтобы этого счастья хозяев лишать, как Сесар Сото Градо внезапно гол отменил.

На этот раз — из-за офсайда: эфемерного, почти символического, но офсайда.

Только у мадридских болельщиков возникла мысль о черном-пречерном дне, когда удачи не видать, сколько ни пыжься, как у Джуда Беллингема прошла изумительная — будто, не целясь, продел нитку в игольное ушко — передача на Мбаппе, а тот, выскочив один на один с Войцехом Щенсным, изящно расправился с голкипером. И тут-то даже не «горячему», а раскаленному добела осенью французу с «вне игры» повезло: зацепился тютелька в тютельку за линию.

Так что 11-й гол Мбаппе в нынешнем чемпионате состоялся.

Только у болельщиков каталонских возникла мысль, что за абсолютный триумф в El Clasico в прошлом сезоне, с четырьмя победами в четырех матчах в разных турнирах, их ждет 26 октября жестокая расплата, потому что «Реал» безумно хорош — все читает, все успевает и ворота «Барселоны» продолжает опасно обстреливать, как гости ожили. Затерзавший Гюлера Педри заставил юного мадридского игрока расстаться с мячом, а Маркус Рэшфорд через секунду выложил его набегавшему из глубины Фермину Лопесу. Это был расстрел без шансов для вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Но и из этого отрезка барселонского блеска делать какие-то выводы не стоило. Он оказался коротким. А взявший паузу «Реал» вскоре провел еще одну классную атаку — с навесом Винисиуса от лицевой, прыжком на дальней стойке Эдера Милитана и его удобной скидкой Беллингему. Забивал англичанин с линии вратарской.

Перерыв градуса предсказуемости и понятности El Clasico не добавил. «Реал» вплотную приблизился к тому, чтобы создать такой запас прочности, чтобы успех себе гарантировать, благодаря везению. Джуд Беллингем в штрафной пытался справиться с Эриком Гарсией. Не справился, но мяч после такого рикошета, от которого никак не увернуться, угодил защитнику «Барселоны» в руку. Пенальти исполнял Килиан Мбаппе — вариант для гостей по идее безнадежный. А Войцех Щенсный, удерживая свою команду на плаву, умудрился среагировать на удар оппонента и в последний момент, уже, казалось, пролетев под мячом, выбросил вверх — туда, куда и нужно было выбросить,— руку.

Но «Барселона» отблагодарить его за этот подвиг не сумела.

Все-таки этим вечером на фоне резкого и быстро соображающего «Реала» она была какой-то слегка инертной.

И завести ее так, чтобы поддавить хозяев как следует, ничто не могло. Мадридцы победили, а их, лидеров первенства, отрыв от «Барселоны» вырос с двух очков до пяти — дистанция, уже похожая на внушительную.

Алексей Доспехов