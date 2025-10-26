Их не отменишь
«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче двух испанских грандов в сезоне
В главном матче европейского футбольного уикенда «Реалу», впервые в сезоне встретившемуся с «Барселоной», не помешали обыграть ее на своем поле со счетом 2:1 и увеличить отрыв в таблице чемпионата Испании от каталонцев до пяти очков ни отмененные голы, ни не реализованный Килианом Мбаппе пенальти.
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный сделал очень многое, чтобы подарить ей шанс на спасение в матче с «Реалом», но мадридцы (в белой форме — Джуд Беллингем) все-таки взяли верх
Фото: Susana Vera / Reuters
Это El Clasico безжалостно кидало поклонников каждого из его участников то в жар, то в холод. Только те, кто переживал за «Барселону», слегка успокоились, зафиксировав, что на первых минутах она забрала мяч, как мадридцы взорвались, и в барселонской штрафной, убегая от не успевавшего за ним и стелющегося в бесполезном вроде бы подкате Ламина Ямаля, упал Винисиус. Только те, кто переживал за «Реал», приготовились смаковать неизбежный пенальти, как выяснилось, что вообще-то арбитр Сесар Сото Градо зачем-то идет смотреть повтор. И изучает его внимательно, как энтомолог в микроскоп редкую букашку. А ведь выясняется, что VAR и вправду включился не зря. Это не Ямаль свалил Винисиуса, а Винисиус, так уж вышло, когда пытался пнуть мяч, заехал тому по ноге. А значит, пенальти не будет.
Только всем, кому мила «Барселона», показалось, что, чудом увернувшись от беды, она будет впредь аккуратнее, как отпахавший в центре поля Арда Гюлер украл у нее мяч, а Килиан Мбаппе запустил его с двух с половиной десятков метров в ворота и ринулся наслаждаться счастьем.
Только все, кому мил «Реал», решили, что уж в этом-то эпизоде точно не было ничего такого, чтобы этого счастья хозяев лишать, как Сесар Сото Градо внезапно гол отменил.
На этот раз — из-за офсайда: эфемерного, почти символического, но офсайда.
Только у мадридских болельщиков возникла мысль о черном-пречерном дне, когда удачи не видать, сколько ни пыжься, как у Джуда Беллингема прошла изумительная — будто, не целясь, продел нитку в игольное ушко — передача на Мбаппе, а тот, выскочив один на один с Войцехом Щенсным, изящно расправился с голкипером. И тут-то даже не «горячему», а раскаленному добела осенью французу с «вне игры» повезло: зацепился тютелька в тютельку за линию.
Так что 11-й гол Мбаппе в нынешнем чемпионате состоялся.
Только у болельщиков каталонских возникла мысль, что за абсолютный триумф в El Clasico в прошлом сезоне, с четырьмя победами в четырех матчах в разных турнирах, их ждет 26 октября жестокая расплата, потому что «Реал» безумно хорош — все читает, все успевает и ворота «Барселоны» продолжает опасно обстреливать, как гости ожили. Затерзавший Гюлера Педри заставил юного мадридского игрока расстаться с мячом, а Маркус Рэшфорд через секунду выложил его набегавшему из глубины Фермину Лопесу. Это был расстрел без шансов для вратаря «Реала» Тибо Куртуа.
Но и из этого отрезка барселонского блеска делать какие-то выводы не стоило. Он оказался коротким. А взявший паузу «Реал» вскоре провел еще одну классную атаку — с навесом Винисиуса от лицевой, прыжком на дальней стойке Эдера Милитана и его удобной скидкой Беллингему. Забивал англичанин с линии вратарской.
Перерыв градуса предсказуемости и понятности El Clasico не добавил. «Реал» вплотную приблизился к тому, чтобы создать такой запас прочности, чтобы успех себе гарантировать, благодаря везению. Джуд Беллингем в штрафной пытался справиться с Эриком Гарсией. Не справился, но мяч после такого рикошета, от которого никак не увернуться, угодил защитнику «Барселоны» в руку. Пенальти исполнял Килиан Мбаппе — вариант для гостей по идее безнадежный. А Войцех Щенсный, удерживая свою команду на плаву, умудрился среагировать на удар оппонента и в последний момент, уже, казалось, пролетев под мячом, выбросил вверх — туда, куда и нужно было выбросить,— руку.
Но «Барселона» отблагодарить его за этот подвиг не сумела.
Все-таки этим вечером на фоне резкого и быстро соображающего «Реала» она была какой-то слегка инертной.
И завести ее так, чтобы поддавить хозяев как следует, ничто не могло. Мадридцы победили, а их, лидеров первенства, отрыв от «Барселоны» вырос с двух очков до пяти — дистанция, уже похожая на внушительную.
Чемпионат Испании по футболу
10-й тур. «Валенсия»—«Вильярреал» 0:2 (Морено, 45 (пен.); Комесанья, 57). «Эспаньол»—«Эльче 1:0 (Ромеро, 47). «Реал»—«Барселона» 2:1 (Мбаппе, 22; Беллингем, 43 — Фермин Лопес, 38. Незабитый пенальти: Мбаппе, 52).
Положение команд. 1. «Реал» — 27 очков. 2. «Барселона» — 22. 3. «Вильярреал» — 20. 4. «Эспаньол» — 18. 5. «Атлетико» — 16 (после 9 матчей). 6. «Бетис» — 16 (9).