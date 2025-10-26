Песков заявил, что санкции США нанесли вред отношениям с Россией

Введение новых санкций США в отношении России навредило отношениям между странами, но РФ не отказывается их восстановить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Несмотря на разные нюансы, которые озвучиваются президентом США, все-таки мы должны ориентироваться на наши интересы. Наши интересы — это выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и с США», — сказал Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Он отметил, что российская сторона в первую очередь должна действовать из соображений собственной выгоды.

Сегодня Дмитрий Песков также высказался по поводу саммита РФ и США, который должен был пройти в Будапеште. Он отметил, что четких договоренностей о сроках проведения переговоров не было, поэтому нельзя сказать об их отмене. По словам господина Пескова, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин считают, что проводить саммит сейчас бессмысленно.