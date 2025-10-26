В Ростовской области пройдут отключения теле- и радиосигналов

В восьми населенных пунктах Ростовской области с 27 октября пройдет временное отключение теле- и радиосигнал. Об этом сообщала пресс-служба ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Перебои в вещании ожидаются в Шахтах (27 октября, с 10:00 до 19:00), хуторе Камышев Зимовниковского района (27 октября, 11:00-17:00), Белой Калитве (27-31 октября, с 8:00 до 17:00), селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района (28 октября, с 10:00 до 16:00), посёлке Камышевка Орловского района (28 октября, 11:00-17:00), Гуково (29 октября, с 11:00 до 17:00), Семикаракорске (29 октября, 11:00-17:00), селе Ефремовка Неклиновского района (30 октября, с 10:00 до 16:00) т хуторе Зеленовка Тарасовского района (31 октября, 11:00- 17:00).

Отключения связаны с плановыми работами. В ведомстве ответили, что профилактика может быть перенесена на другое время из-за плохих погодных условий.

Наталья Белоштейн