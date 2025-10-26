Не в лоб, а в глаз

Россиянин Александр Волков прервал в Абу-Даби длинную серию неудач в поединках, которые должны были принести ему право биться за чемпионский пояс UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA). Претендентский статус он добыл в очень сложном матче в Абу-Даби против бразильца Жаилтона Алмейды раздельным решением судей. Впрочем, непонятно, когда Волков сможет такое право реализовать. Главный бой программы турнира — между обладателем титула чемпиона британцем Томом Аспинэллом и французом Сирилем Ганом — был объявлен не состоявшимся из-за травмы глаза, которую Аспинэлл получил в первом раунде. А это значит, что соперники должны провести еще один матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сириль Ган в чемпионском бою против Тома Аспинэлла на турнире UFC 321

Фото: Rula Rouhana / Reuters Сириль Ган в чемпионском бою против Тома Аспинэлла на турнире UFC 321

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Александр Волков, которому накануне этого турнира исполнилось 37 лет, выступал в нем, может быть, в ранге самого невезучего и незадачливого среди всех элитных бойцов UFC. Супертяжа, вполне достойного драться за чемпионский пояс, в нем увидели еще в прошлом десятилетии. Но, оказываясь рядышком с титульным поединком, двухметровый гигант с шикарной кикбоксерской выучкой все время допускал обидные осечки. В 2018 году Волков нарвался на нокаут от Деррика Льюиса, притом что доминировал и, казалось, не мог упустить выигрыш. В 2020-м он уступил Кертису Блейдсу, хотя котировался не ниже, в 2021-м — Сирилю Гану, в 2022-м — нашедшему возможность провести болевой прием британцу Тому Аспинэллу, а в декабре 2024-го — снова Гану, хотя в повторном поединке с ним выглядел ничем не хуже и имел все причины считать судейский вердикт исключительной несправедливостью.

Но вот UFC подарила ему, уже ветерану из ветеранов, еще один претендентский матч, и Александр Волков эту череду неудач в самый неподходящий момент наконец прервал. А прервал он ее в бою безумно тяжелом и весьма специфическом с точки зрения стилистики.

Это было столкновение двух стихий: ударник Волков против маэстро бразильского джиу-джитсу Жаилтона Алмейды.

И формально джиу-джитсу брало верх. То есть Алмейда без раскачки перевел Волкова в партер. Однако все, кто думал, что, очутившись сверху, бразилец обязательно замучает оппонента, должны были удивиться. А Волков-то был готов к такого рода передрягам. Так готов, что внешне без какого-либо напряжения пережил этот наскок, увернулся от всех чреватых неприятными последствия захватов, а потом сам перевернул Алмейду и принялся мутузить его увесистыми тычками. Сюжет для поклонников бразильца был страшным. Едва ли кто-то из них предполагал, что тот может быть в своем любимом положении настолько уязвим. И едва ли кто-то предполагал, что Волков, в тренировочном лагере усердно оттачивавший борцовские навыки, отточил их до такой степени.

Во втором раунде переживавшие за бразильца, впрочем, обязаны были приободриться. И в нем Волкову не довелось толком поработать в стойке. Но теперь не довелось и контратаковать, расположившись на полу под Алмейдой. Не то чтобы Волков жутко страдал. Но, судя по всему, прагматичный бразилец подумал, что гнаться за подвигами и эффектностью ему не нужно: стреножив соперника, и так сравняет счет.

А дальше был заключительный, третий, раунд, который Алмейда явно хотел провести ровно в том же ключе. В целом вышло, но с важными нюансами. Бразилец совершал свои тейкдауны, однако Волков на сей раз смотрелся очень кусачим. К защите добавились и контратаки. Однажды он сумел подняться и загнать Алмейду к сетке. Вскоре, не позволив бразильцу соорудить удушающий прием, он осыпал его градом ударов снизу.

Ситуация перед объявлением вердикта арбитров была любопытной.

В UFC при оценке боя рассматриваются несколько значимых факторов. Считают число тейкдаунов и время контроля одним соперником другого: здесь, понятно, подавляющее преимущество было у Жаилтона Алмейды. Но есть еще удары. А тут подавляющее преимущество было уже у Александра Волкова. И есть такое понятие, как активность. Когда бойцы дожидались судейского вердикта, в зале, скорее всего, не было человека, который мог бы уверенно указать на кого-то из них как на победителя. В итоге все три арбитра поставили одинаковый счет — 29:28. Но у двух он был в пользу Волкова. А глава UFC Дейна Уайт решение, которое в единоборствах принято называть раздельным, чтобы, видимо, не возникало споров по поводу его честности, «забетонировал» собственным мнением: «Нельзя выиграть бой, просто лежа на противнике». Ну да, про Уайта давно известно, что страсть он ценит гораздо выше прагматизма. А со страстью у Волкова все было в порядке. Она принесла ему претендентский статус.

Другое дело, что непонятно, когда он сможет его реализовать.

Все дело в поединке, венчавшем программу турнира. Том Аспинэлл в нем отстаивал чемпионское звание, Сириль Ган старался его отобрать.

И все с точки зрения драматизма, зрелищности, интриги шло неплохо. Аспинэлл, в последнее время щелкавший всех попадавшихся на пути соперников как орешки, считался бесспорным фаворитом, но Ган доставлял ему немало проблем. Шла рубка, и в этой рубке британцу прилично доставалось: разбит нос, лицо в крови. К чему все это приведет, было непонятно.

Привело к ЧП в концовке стартового раунда. Сириль Ган пробил в лицо Тому Аспинэллу и, получилось, ткнул ему пальцами, которые в перчатках, применяющихся в MMA, остаются свободными, в глаза. В правый глаз, во всяком случае, весьма жестко. Аспинэллу, жаловавшемуся на то, что ничего не видит, как полагается, предоставили пять минут на восстановление, но по их истечении он, вместо того чтобы продолжать бой, отправился в больницу. Матч, поскольку травму Ган нанес ненамеренно, был объявлен несостоявшимся.

Дейна Уайт не особенно стеснялся в выражениях, комментируя инцидент, испортивший так многое обещавший поединок. А разбирающиеся в регламенте медиаресурсы, например ESPN, сразу предупредили: в подобных ситуациях назначается повторный бой. Иными словами, тем, кто в очереди за титулом, схватка за него еще некоторое время не светит.

Алексей Доспехов