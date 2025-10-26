В Крыму сняли мораторий на продажу бензина

В Республике Крым сняли ограничения на продажу бензина, топливо есть на всех основных автозаправочных станциях полуострова. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

«На 270 автозаправочных станциях топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК»,— отметил чиновник.

Дефицит высокооктанового топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в конце августа, в середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. С 29 сентября власти региона вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.

Александр Дремлюгин, Симферополь