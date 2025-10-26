В Белгородской области в результате обстрела ранены 16 человек

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный поселок Маслова Пристань Шебекинского округа в Белгородской области. В результате ранения получили 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что пятерых пострадавших с баротравмами, различными осколочными ранениями доставляют в больницу №2 в Белгород, а 12-летнего мальчика, получившего осколочные ранения рук,— в детскую областную клиническую больницу. Один раненый находится в тяжелом состоянии, его направили в областную клиническую больницу. Еще двое пострадавших, в том числе 14-летний подросток с осколочными ранениями, обследуются в районной больнице в Шебекино. В результате обстрела повреждены два дома и социальный объект.

Ранее сегодня в Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника по грузовику в селе Илек-Кошары.

Сергей Толмачев, Воронеж