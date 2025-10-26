Мирный житель погиб при ударе беспилотника по грузовику в Белгородской области

В результате удара беспилотника ВСУ по грузовику в селе Илек-Кошары водитель получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Он умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При ударе дрона по автомобилю в хуторе Масычево Грайворонского округа пострадал мужчина. У водителя диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В городской больнице № 2 Белгорода ему оказали первую помощь, дальше он будет проходить амбулаторное лечение.

Из-за падения обломков БПЛА в Белгороде посечен автомобиль. В частном доме в селе Нечаевка выбиты окна, посечены фасад и забор. В поселке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль. В селе Чайки повреждена кровля частного дома, в поселке Майский — объект инфраструктуры.

Из-за удара беспилотника в селе Архангельское в Шебекинском округе огнем поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка повреждено ограждение сельхозпредприятия.