В ДТП в Багаевском районе погиб пассажир «Нивы» и пострадал несовершеннолетний

В Багаевском районе на 36 км. автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск в ДТП погиб 53-летний пассажир автомобиля Chevrolet Niva, еще трое пассажиров легковой машины получил травмы, среди них — 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полицейских, 50-летний водитель Chevrolet Niva, направляясь в Волгодонск, по предварительным данным, в тумане совершал обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

В результате происшествия на месте погиб пассажир «Нивы», получили травмы 38-летний пассажир «Газели», водитель и несовершеннолетний пассажир «Нивы».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн