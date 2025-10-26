ВС России ударили по объектам энергетики и железнодорожному составу ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские войска также нанесли поражение цехам по производству БПЛА дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах, сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 116 беспилотников самолетного типа и три управляемые авиабомбы.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 82 беспилотника над восемью регионами, Черным и Азовским морем.