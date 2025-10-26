Угличский каток оценили в 52 млн рублей

Объявлен поиск исполнителя для оказания услуг по организации катка на Успенской площади в Угличе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Администрация Угличского района

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет к 15 декабря установить брендированный каток, площадь которого составит 1,8 тыс. кв. м, а также вспомогательные павильоны (для проката коньков, хранения оборудования). Дополнят площадку инсталляция «Луна» и фотозона «Я Каток». Ледовый комплекс по плану проработает до 15 марта, затем начнется его демонтаж.

Начальная цена контракта — 52,3 млн руб. Подведут итоги аукциона 5 ноября.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что каток на Советской площади в Ярославле откроется 26 декабря. Ледовый комплекс займет более 4000 кв. метров и станет крупнейшим в области. Стоимость катка — 110 млн руб.

Алла Чижова