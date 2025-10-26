Никита Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ

Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейное очко россиянин заработал в матче против «Анахайм Дакс», отдав результативную передачу во втором периоде.

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

На достижение отметки в тысячу очков Кучерову потребовалось 809 игр — быстрее всех российских хоккеистов в истории лиги. Ранее рекорд принадлежал Александру Овечкину, достигшему показателя 1000 очков после 880 матчей.

Есть только два действующих игрока НХЛ, которым рубеж в тысячу очков покорился быстрее, чем Кучерову: это канадцы Коннор Макдэвид (за 659 игр) и Сидни Кросби (757). По словам главного тренера «Тампы» Джона Купера, Кучеров «в очередной раз доказал, что является игроком мирового уровня, способным определять исход любого матча».

Фото: @TBLightning

Кучеров, выбранный «Тампой» на драфте 2011 года под общим 58-м номером, проводит 11-й сезон в НХЛ. В нынешнем чемпионате на счету 32-летнего россиянина семь набранных очков (два гола и пять результативных передач).

«Тампа», одержав лишь две победы и набрав всего шесть очков в восьми матчах, занимает последнее место и в Атлантическом дивизионе, и в Восточной конференции. В свобдной таблице НХЛ она идет третьей с конца.

Матвей Иващенко