На Кубани планируют обновить дорожные комплексы фотовидеофиксации

В Краснодарском крае началась установка новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эти устройства фиксируют не только превышение скорости, но и нарушения разметки, проезд на красный свет, использование мобильных телефонов за рулем, непристегнутые ремни и включенные габаритные огни, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, проект реализуется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. До конца 2025 года планируется установить около 400 таких комплексов. Уже смонтированы более 30 новых комплексов в Краснодаре.

В краевом центре новые устройства будут работать на ключевых направлениях, таких как улицы Красная, Северная, Сормовская, Российская и Красных Партизан. Обновление направлено на повышение безопасности на дорогах и сокращение количества аварий.

Андрей Николаев