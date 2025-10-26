Путин отметил значение народной дипломатии в защите интересов страны

Усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

Приветственное обращение президента России к участникам и гостям Международного форума сотрудничества зачитал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Усилия народной дипломатии… укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками…»,— зачитал господин Фадеев обращение российского президента (цитата по «РИА Новости»). Цель укрепления отношений — построение «справедливого, демократического и многополярного» мирового порядка, отметил Владимир Путин.