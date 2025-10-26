На Дону началась подготовка к 125-летию Михаила Шолохова

В Ростовской области создадут штаба по подготовке 125-летния Михаила Шолохова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь. Об этом глава сообщает в своем Telegram-канале.

В состав штаба вошли и представители правительства области, и деятели культуры, и, что особенно важно, внук писателя Александр Шолохов.

Ранее идею широкого празднования юбилея поддержал Президент России Владимир Путин. На федеральном уровне уже создан оргкомитет.

Как отметил губернатор, региону нужно максимально подготовиться к этому событию, продумать программу мероприятий, в которую войдут фестивали, выставки, конкурсы, открытые уроки для школьников и многое другое.

Наталья Белоштейн